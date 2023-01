Zambie: Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor, met l’accent sur les dangers du surendettement

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré lundi, lors d’une visite en Zambie, qu’il était essentiel de restructurer la dette de ce pays.

Mme Yellen estime que le surendettement de la Zambie pesait sur l’ensemble de son économie et que la Chine avait constitué un obstacle à la résolution du problème de la dette de ce pays d’Afrique australe.

Elle a ajouté que la Zambie devait s’attaquer à la corruption et que le président Hakainde Hichilema, qui a pris ses fonctions en août 2021, a fait des progrès dans ce domaine.

La visite de Janet Yellen en Zambie coïncide avec celle de la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.

La Zambie a demandé un allégement de sa dette au titre du cadre commun du G20 depuis près de deux ans. En septembre dernier, le Fonds monétaire international (FMI) a accordé un soutien de 1,3 milliard de dollars à la Zambie dans le cadre d’un accord conclu entre les créanciers pour restructurer la dette colossale.

Ce programme prévu sur trois ans, vise à «rétablir la viabilité de la dette, à créer un espace budgétaire pour les dépenses sociales indispensables et renforcer la gouvernance économique», a précisé le FMI dans un communiqué diffusé tard mercredi. En 2020 pendant la pandémie, la Zambie était devenue le premier pays africain à faire défaut de paiement sur sa dette extérieure estimée à 17,3 milliards de dollars. Mme Yellen effectue une tournée dans trois pays d’Afrique. En plus de la Zambie et du Sénégal, première étape de son périple, elle devrait aussi se rendre en Afrique du Sud.