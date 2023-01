Le FMI annonce un financement de 86,9 millions de dollars pour la Mauritanie au titre du mécanisme élargi de crédit

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé, mercredi dans un communiqué, des accords avec la Mauritanie pour un montant de 86,9 millions de dollars, au titre du mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit.

Ces accords, d’une durée de 42 mois et déjà validés par le Conseil d’administration du Fonds, prévoient un décaissement immédiat de 21,7 millions de dollars, sachant que le reliquat sera échelonné sur la durée du programme, sous réserve de revues semestrielles.

Le FMI souligne que ces nouveaux accords sont intervenus après l’achèvement, par le Conseil d’administration, des consultations de 2022 au titre de l’article IV avec la Mauritanie. L’institution les présente comme «un ensemble de mesures crédibles pour relever les défis auxquels la Mauritanie est confrontée».

Avec son prêt en faveur de ce pays nord-ouest africain, le Fonds entend appuyer le programme de réforme des autorités mauritaniennes qui comporte une série de mesures visant à préserver la stabilité macroéconomique, à renforcer les cadres de politique budgétaire et monétaire et à améliorer la gouvernance, afin de consolider les bases d’une croissance durable et inclusive et de réduire la pauvreté.

Ce programme comprend trois piliers, à savoir l’amélioration du cadre budgétaire à moyen terme ; le renforcement des cadres de politique monétaire et de change ; ainsi que les réformes structurelles visant à renforcer la gouvernance, la transparence et le secteur privé, en améliorant le climat des affaires et l’inclusion financière.

Selon le FMI, la croissance économique de la Mauritanie s’est accélérée en 2022, tirée principalement par les secteurs extractifs, et devrait atteindre 5,3%. L’inflation devrait se stabiliser à environ 11%, reflétant la politique monétaire restrictive menée par la banque centrale.