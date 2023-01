Le M23 prend possession d’une nouvelle localité dans l’est de la RDC

Dans l’est de la République Démocratique du Congo (RDC), une nouvelle localité vient de tomber sous le joug de la rébellion du M23. Il s’agit de la cité de Kitshanga, située à près de 100 km à l’ouest de la ville de Goma.

Ces rebelles ont pris le contrôle de la ville après d’intenses combats avec les forces de défenses, notamment l’armée nationale et des milices locales de défense. «Nos militaires se sont repliés vers Mweso. Ils ont combattu depuis longtemps mais ils n’ont visiblement pas reçu de renfort conséquent. Voilà pourquoi ils ont décroché», a déclaré Polycarpe Tsongo, membre du bureau de la société civile locale.

Dans une note d’information adressée aux médias, la mission de l’ONU en RDC (MONUSCO) a confirmé cette offensive du M23, indiquant que leur arrivée à Kitshanga a provoqué une panique générale, et «450 personnes, parmi lesquelles femmes et enfants, forcées de se déplacer, ont trouvé refuge dans et autour de la base de la MONUSCO à Kitchanga».

Avec cette nouvelle occupation, le M23 viole de cessez-le-feu et de cessation des hostilités signé en décembre dernier sous la houlette de la communauté des Etats d’Afrique de l’Est. Ses larges offensives dans des localités dans l’Est congolais sont source d’une intense crise entre la RDC et Rwanda, Kinshasa et la communauté internationale accusant Kigali d’être le soutien du «Mouvement du 23 mars» plus connu sous l’acronyme «M23».