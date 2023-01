Nigeria: Une visite du président Buhari à Kano perturbée par une émeute

Une visite du président du Nigeria, Muhammadu Buhari à Kano, la plus grande ville du nord du pays, a été perturbée par une émeute provoquée par des jeunes en colère à cause de la grave pénurie de billets de banque qui touche actuellement le Nigeria.

Dans le quartier de Hotoro à Kano, des dizaines de jeunes ont incendié des pneus et lancé des pierres sur la police, qui a tiré des coups de feu en l’air pour disperser la foule. Cet incident s’est déroulé peu après une visite du président Buhari dans ce quartier où il a inauguré un pont aérien au-dessus d’une autoroute.

Les jeunes manifestants, qui ont lancé des invectives et scandé des slogans anti-Buhari, exprimaient leur colère face à la pénurie de nouveaux billets de naira, la monnaie locale. En octobre dernier, le gouvernement avait annoncé sans prévenir, sa décision de changer les billets de banque (notamment leur couleur), et décidé que les anciens billets ne seraient plus valables à partir du 31 janvier 2023.

Face à la pression populaire, les autorités ont repoussé dimanche la date limite au 10 février, mais lundi la plupart des banques ne distribuaient toujours pas les nouveaux billets dans les guichets, créant d’interminables files d’attente.

Le pays le plus peuplé d’Afrique s’apprête à élire un prochain président le 25 février dans un climat de tension. Muhammadu Buhari ne se représente pas après son deuxième mandat, comme le veut la Constitution. Mais son administration est très critiquée, le pays étant en proie à une insécurité quasi-généralisée et ses quelque 215 millions d’habitants sont confrontés notamment à diverses pénuries répétées.

Le pays fait aussi face à d’immenses défis dont une inflation qui dépasse les 20%, près de 133 millions de personnes souffrant de «pauvreté multidimensionnelle» et la violence quotidienne de groupes criminels, jihadistes et séparatistes.