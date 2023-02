RDC: Le Pape François a tancé la corruption devant la jeunesse congolaise

Le Pape François s’est adressé à la jeunesse congolaise à Kinshasa ce jeudi 02 février, troisième et dernier jour de son séjour en République Démocratique du Congo (RDC).

Tôt ce matin, plusieurs milliers de Congolais ont pris d’assaut le stade de la capitale, où le souverain pontife a adressé un discours à l’adresse de la jeunesse congolaise, après la géante messe dite hier à Kinshasa. Un message centré sur la lutte contre la corruption en RDC, en Afrique et dans le reste du monde.

Devant plus de 1,5 millions de fidèles catholiques ce 01 février dans la capitale congolaise, le Pape François a livré une homélie axée sur la paix, dans ce pays où les conflits tribaux et l’insécurité font des victimes et d’énormes dégâts matériels, notamment dans la partie Est du territoire.

Le souverain pontife a ensuite rencontré des victimes des violences originaires de la région de l’Ituri. Aux émouvants témoignages, François a répondu avec compassion. «Vos larmes sont mes larmes», a-t-il répondu, insistant encore sur la nécessité de taire les conflits pour l’épanouissement du peuple congolais.

Le Pape François quittera la RDC demain 03 février pour poursuivre sa mini-tournée africaine au Soudan du Sud où il séjournera jusqu’au 05 du mois courant.