Le FMI optimiste sur la croissance économique en Afrique subsaharienne en 2023

Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales, le Fonds Monétaire International (FMI) affiche de l’optimisme quant à la croissance économique en Afrique subsaharienne pour l’année 2023.

Le FMI table sur une croissance modérée de 3,8% comme en 2022, en attendant une réelle reprise à 4,1% en 2024. Cette croissance est portée notamment par le Nigeria où «les mesures prises pour résoudre les problèmes d’insécurité dans le secteur pétrolier» ont donné un coup de pousse à la croissance qui devrait passer de 3% en 2022 à 3,2% cette année.

L’optimisme du FMI contraste néanmoins avec la prudence de la Banque Mondiale, dont les dernières prévisions pour l’Afrique subsaharienne sont légèrement à la baisse.

L’institution prédit plutôt 3,6% de croissance pour cette partie du continent noir en 2023 et 2024, avec notamment une croissance estimé à 2,9% pour le Nigeria et 1,4% pour l’Afrique du Sud, le pays le plus industrialisé du continent noire.