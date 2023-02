Cameroun: Premières arrestations dans l’affaire Martinez Zogo

Les investigations pour retrouver les auteurs de l’assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo avancent et ont déjà conduit à des interpellations, selon un communiqué publié ce jeudi 02 février par la présidence à Yaoundé.

Le communiqué, signé par le ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, fait savoir que l’enquête dans cette affaire, confiée à une commission mixte gendarmerie-police, a conduit à «l’arrestation de plusieurs personnes dont l’implication dans ce crime odieux est fortement suspectée », alors que d’autres suspects sont encore recherchés.

Le journaliste Zogo a été enlevé par des inconnus le 17 janvier et retrouvé mort trois jours plus tard, à Ebogo 3, une banlieue de la capitale Yaoundé, alors qu’il était sur un gros de dossier de scandale financier.

La présidence camerounaise promet, dans son communiqué, que «les auditions en cours et les procédures judiciaires qui s’ensuivront permettront de circonscrire le degré d’implication des uns et des autres et d’établir l’identité de toutes les personnes impliquées» dans ce crime qui a indigné au-delà du Cameroun.