Gabon : Le premier investisseur dans la première Zone agricole à forte productivité est britannique

Le Centre international pour l’innovation et le transfert de technologies agricoles, d’élevage et environnementales (CIITTAA) a ouvert, vendredi 3 février, le bal des investisseurs dans la première Zone agricole gabonaise à forte productivité ZAP d’Andem, suite à la signature d’un mémorandum d’entente avec l’Etat gabonais.

Le CIITTAA est une organisation britannique à but non lucratif qui œuvre au renforcement de l’agriculture durable dans les pays en développement, en harmonie avec la préservation et la restauration de l’environnement, par le biais d’initiatives de transfert de technologie et de formation et de renforcement des capacités. A présent, elle projette d’investir dans la filière avicole au Gabon, particulièrement dans la production de poulet de chair.

La ZAP d’Andem fait partie des cinq zones agricoles crées en 2020 par l’Etat gabonais, dans l’optique de développer l’agriculture pour conférer au pays son autosuffisance alimentaire, mais aussi pour diversifier l’économie nationale. Son aménagement débutera prochainement en vertu d’un accord signé, le 1er février, entre le Gabon et l’Inde.

Le groupe hindou AOM Global SA va lancer l’aménagement de la Zone agricole à forte productivité d’Andem avec un budget estimé à entre 25 et 30 milliards de FCFA. Ce projet devrait générer 1.000 emplois pendant la phase de construction et 2.500 autres lors de la phase de développement agricole, selon les autorités de Libreville.