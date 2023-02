Le Trésor ivoirien réalise se plus grosse levée de fonds sur le marché de l’UEMOA

Le Trésor public ivoirien vient de réaliser sa plus grosse mobilisation de fonds sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) avec le TPCI.O77, a indiqué ce mardi 14 février 2023, le conseiller technique du Directeur général du Trésor et de la Comptabilité Publique, Antoine Yobouet.

L’emprunt en question est double car il s’agit du premier emprunt obligataire à taux variable émis sur le marché financier régional de l’UEMOA et de la plus grosse mobilisation de ressources jamais réalisée sur ce marché régional depuis sa création.

Dans la poursuite du financement des investissements prévus au budget de l’Etat au titre de l’année 2022, le Trésor Public ivoirien a sollicité du 24 octobre au 09 novembre 2022, le marché financier de l’UEMOA, à travers l’émission d’un emprunt obligataire TPCI à taux variable 2022-2029 pour un montant indicatif de 350 milliards Fcfa sur une maturité de 7 ans.

Conduite par Attijari West Africa et Attijari Securities West Africa, respectivement en qualité d’arrangeur et de chef de file, cette opération a promis de mobiliser un montant de 350 milliards Fcfa, soit un taux de réalisation de 100% à la clôture.

A en croire la directrice de l’antenne nationale de l’UEMOA, Mme Copine Ormon, la particularité de cet emprunt obligataire dénommé TPCI.O77 est son arrimage au taux de base de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), ce qui permet de protéger les investisseurs contre l’inflation.