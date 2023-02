Le Roi Mohammed VI représenté au 36ème Sommet africain par le Chef du gouvernement marocain, Akhannouch

Le Roi du Maroc Mohammed VI s’est fait représenter par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch au 36ème Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA) qui se tient à Addis-Abeba les 18 et 19 février, ainsi qu’à la 2ème Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel qui a lieu ce vendredi 17 février au siège de l’UA dans la capitale éthiopienne.

La délégation marocaine conduite par Aziz Akhannouch est composée notamment du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, de l’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi et de l’ambassadeur Directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal.

Les débats du 36ème Sommet africain se focaliseront notamment sur la réforme institutionnelle de l’Union panafricaine, l’état de la paix et de la sécurité dans le continent, l’octroi à l’Union Africaine d’un siège permanent au sein du G20, la crise alimentaire mondiale et la réponse de l’UA à la pandémie du Covid-19.

Les Chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de l’UA discuteront également des questions relatives à la Zone de libre-échange continentale (ZLECAF) et au changement climatique et l’évaluation du premier plan décennal de la mise en œuvre de l’Agenda 2063.

Par ailleurs, lors de la réunion ministérielle sur «les défis croisés des changements climatiques et de l’Agenda Femmes, Paix, et Sécurité en Afrique» organisée par le Maroc jeudi à Addis-Abeba, les participants ont hautement salué le leadership du Roi Mohammed VI dans la mobilisation de l’action collective pour relever les défis urgents du changement climatique en Afrique.

Au cours de cette réunion de haut niveau présidée par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avec la participation des ministres des Affaires étrangères des Etats Africains et de pays européens, la vice-présidente de la Commission de l’Union africaine, les Commissaires de l’Union africaine, les partenaires internationaux, ONU Femmes, et la société civile, les intervenants ont rappelé leur engagement envers la Déclaration du Premier Sommet de l’Action Africaine, tenu à l’initiative du Roi du Maroc, le 16 novembre 2016à Marrakech, en marge de la COP 22.

Ils ont également souligné la nécessité pour les États membres de l’UA, de soutenir les Commissions africaines sur le climat créées par le Sommet africain de l’action, et exprimé leur inquiétude face aux menaces posées par le changement climatique à la paix, à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité sur le continent africain.