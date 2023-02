La BAD et la BID s’impliquent dans le développement de l’industrie pharmaceutique en Afrique

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque islamique de développement (BID) ont signé un plan d’action conjoint de partenariat pour le développement du secteur de l’industrie pharmaceutique dans leurs pays membres africains, a annoncé vendredi 17 février, la BAD dans un communiqué.

Ce plan, qui offre aux deux institutions, un nouveau cadre pour renforcer la coopération et les priorités de développement mutuelles, en mettant l’accent sur le renforcement des systèmes de défense sanitaires du continent, a été paraphé la veille au siège de la BID à Djeddah (Arabie saoudite), par Abdu Mukhtar, directeur chargé du Développement industriel et commercial de la BAD, et Idrissa Dia, directeur du Département des infrastructures économiques et sociales de la BID.

La signature intervient à l’issue de deux jours de présentations et de délibérations sur les stratégies des institutions en matière de santé en Afrique et sur le plan d’action pharmaceutique de la BAD.

Selon le communiqué, le plan d’action conjoint permet aux deux institutions de développer une réserve commune de projets bancables, autour d’axes clés complémentaires, auxquels chacune des deux institutions, apporterait son avantage comparatif.

La BAD et la BID annoncent d’emblée l’organisation d’un forum mondial des entreprises pharmaceutiques en mai 2023, lors des Assemblées annuelles de la BAD, qui réunira des capitaines d’industrie majeurs du secteur pharmaceutique, l’objectif étant de favoriser la conclusion de divers accords commerciaux ou de transfert de technologie pharmaceutique.

Idrissa Dia a souligné, à l’issue de la cérémonie de signature, la nécessité d’accroître la coopération dans tous les domaines et initiatives liés au développement humain, compte tenu de la forte cohérence stratégique et opérationnelle entre la BID et la BAD dans les secteurs de la santé, des produits pharmaceutiques, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement.

Pour sa part, Abdu Mukhtar a noté que le plan d’action pharmaceutique de la BAD correspond parfaitement à la stratégie de la BID dans le secteur pharmaceutique.

«Nous travaillerons en collaboration et avec d’autres partenaires pour obtenir des résultats dans ce secteur, crucial pour le développement de l’Afrique», a-t-il conclu.