Les garde-côtes tunisiens ont secouru plus de 400 migrants en une nuit

Les garde-côtes tunisiens ont annoncé ce dimanche, avoir secouru 423 migrants en une seule nuit en mer méditerranée au large des côtes du pays et déjoué 16 tentatives d’immigration illégale par la voie maritime vers l’Europe.

«Au cours de la nuit du 18 au 19 février, les unités de la Garde maritime des régions Centre, Nord et Sud ont réussi à déjouer 16 opérations de passage et à secourir 423 personnes», indique dans un communiqué, le porte-parole de la Garde nationale sur sa page Facebook, précisant qu’il s’agit de 71 migrants tunisiens et 352 autres de pays d’Afrique subsaharienne.

Les garde-côtes tunisiens ont indiqué vendredi dernier, que les migrations illégales avaient «connu une forte augmentation» la semaine dernière en raison «de l’amélioration des conditions météorologiques». La Tunisie, dont certaines portions de son littoral se trouvent à moins de 150 km de l’île italienne de Lampedusa, enregistre très régulièrement des tentatives de départ de migrants vers l’Italie.