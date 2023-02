La RDC siègera au nom de l’Afrique au Conseil de Sécurité de l’ONU 

La République Démocratique du Congo (RDC) sera le prochain représentant de l’Afrique au Conseil de Sécurité des Nations Unies (ONU). L’Union Africaine (UA) en a pris acte lors de son 36ème sommet ordinaire tenu à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne.

La RDC était en concurrence avec le Burundi pour un siège non permanent, au nom de l’Afrique, au Conseil de sécurité de l’ONU, mais Gitega s’est retiré à la dernière minute, au profit de son voisin de l’Est.

«L’Ambassade de la République du Burundi à Addis-Abeba, Représentation Permanente auprès de la Commission de l’Union Africaine et de la Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique présente ses compliments à la Commission de l’Union Africaine et a l’honneur d’informer qu’après des consultation menées avec Kinshasa, le Burundi retire, au profit de la RDC (République Démocratique du Congo), sa candidature comme membre non-permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027», lit-on dans un communiqué rendu public ce dimanche, en marge du 36ème Sommet des chefs d’Etat et des gouvernements de l’UA.

Sur son compte Twitter, Tina Salama, le porte-parole du Président congolais, s’est réjoui d’une «victoire» obtenue «après d’âpres négociations». Son pays, qui succèdera au Gabon, avait déjà siégé à ce poste à l’ONU à deux reprises, d’abord de 1982 à 1983, puis de 1990 à 1991.