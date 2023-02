La Minusma perd trois Casques bleus tués par un engin explosif au Centre du Mali

La Mission de l’ONU au Mali (MINUSMA) a déploré mardi la mort de trois Casques bleus dans l’explosion d’une bombe artisanale, dans le centre de ce pays ouest-africain.

«Centre du Mali : un convoi de la Force de la Minusma a heurté ce 21 février un engin explosif improvisé. Selon les rapports préliminaires, 3 Casques bleus sont décédés et 5 autres sont grièvement blessés», a indiqué la Mission sur Twitter.

La Minusma est l’une des principales cibles des groupes armés djihadistes opérant au Mali, et c’est aussi la mission de maintien de la paix de l’ONU qui a perdu le plus grand nombre de casques bleus dans le monde. La MINUSMA déplore depuis le début de son déploiement au Mali en 2013, quelques 298 soldats, dont plus de la moitié ont trouvé la mort dans des actes hostiles.

La Mission, forte de plus de 15.000 Casques bleus de différentes nationalités, dont 13.289 militaires et 1.920 policiers, rappelle que les soldats de la paix «ne sont pas une cible».