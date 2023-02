Nigeria: Suspension des services ferroviaires en prélude aux élections générales de février

Les services ferroviaires au Nigeria seront suspendus du samedi 25 février au lundi 27 février et reprendront le lendemain, a annoncé ce mardi 21 février, la société nationale des chemins de fer du Nigeria, précisant avoir pris cette décision pour permettre aux Nigérians de voter lors des prochaines élections générales.

Cette suspension vise à permettre aux Nigérians d’exercer leur droit démocratique lors des élections présidentielles et de l’Assemblée nationale, selon Mahmood Yakubu Le porte-parole de la société ferroviaire nigériane.

Le pays le plus peuplé d’Afrique avec plus de 200 millions d’âmes, organisera des élections générales le samedi 25 février 2023 pour élire un nouveau Président et les membres de l’Assemblée nationale. Au total, 18 candidats sont en lice pour le scrutin présidentiel.