Présidence de l’UA : Macky Sall fait le point sur les thématiques traités durant son mandat

Le chef d’Etat sénégalais, Macky Sall, est revenu, mercredi 22 février, sur les principales thématiques traité durant son mandat au titre de président en exercice de l’Union africaine (UA), pour la période 2022-2023.

Présidant le Conseil des ministres au Palais de la République, Macky Sall a notamment évoqué, dans ce cadre, les thèmes de la paix et de la sécurité ; la réforme du Conseil de Sécurité avec l’octroi d’un siège permanent à l’Afrique ; la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale avec le plaidoyer pour l’admission de l’Afrique comme membre à part entière du G20, avec, à ce jour, le soutien de 10 des 20 membres du Groupe, souligne le communiqué publié après la réunion.

Son mandat a touché aussi la question d’une transition énergétique juste et équitable devant permettre à l’Afrique d’utiliser ses ressources disponibles pour rendre son économie compétitive et permettre l’accès universel à l’électricité.

Le climat dans une perspective d’utilisation sobre en carbone ; la défense de nos valeurs de culture et de civilisation ; la souveraineté médicale et alimentaire ; la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles ou encore le plaidoyer pour le financement des infrastructures, condition indispensable de l’intégration africaine, sont autant de sujets cités par Macky Sall.

D’après le communiqué, le chef de l’Etat s’est félicité de certaines décisions prises à l’issue du 36e Sommet de l’UA tenu du 18 au 19 février 2023 au siège de l’organisation à Addis Abeba, la capitale éthiopienne.

Il s’agit du suivi du processus d’adhésion de l’Afrique au G20 confié au Sénégal ; de l’endossement des conclusions de la 2e Conférence internationale de Dakar sur l’Agriculture et la sécurité alimentaire (Dakar II), avec 36 milliards de dollars US d’annonces de contributions, ainsi que de la 2e Conférence du NEPAD sur le financement des infrastructures avec des intentions de l’ordre de 64 milliards de dollars US.

Dans sa communication pendant la réunion, le Premier Ministre a félicité, au nom du Conseil, le chef de l’Etat pour sa brillante présidence en exercice de l’UA, période durant laquelle les questions importantes pour l’avenir de l’Afrique et le renforcement de sa place dans la géopolitique mondiale ont connu des avancées exceptionnelles, informe également le communiqué.