Côte d’Ivoire : La Coordination générale du Programme social du gouvernement en mission dans le nord et le centre du pays

La Coordination générale du Programme social du Gouvernement (PsGouv) a entamé, mercredi, une mission conduite par son Coordonnateur général, Non Karna Coulibaly et qui se déroulera en deux étapes, du 23 au 25 février dans le nord et du 26 au 28 février dans le centre de la Côte d’Ivoire, a annoncé le gouvernement dans un communiqué publié sur son site.

La première mission consistera de faire l’état des lieux de la situation humanitaire des réfugiés burkinabè dans le département de Ouangolodougou.

Alerté par une note du Conseil national de sécurité (CNS) faisant état, début février, d’un afflux de 8 700 réfugiés en provenance du Burkina Faso, le gouvernement entend identifier les défis liés à cette situation afin de proposer des solutions adéquates.

Pour la deuxième mission, Non Karna Coulibaly, également Conseiller spécial du Premier ministre, passera en revue, avec la délégation qui l’accompagne, les réalisations du PsGouv dans les Districts des Savanes et de Yamoussoukro.

Le PsGouv avait été mis en place par le président Alassane Ouattara, il y a quelques années, dans le but d’accélérer le rythme de réduction des inégalités et de satisfaction des besoins sociaux des populations.

Le communiqué souligne qu’après une première phase du PsGouv initiée en 2019-2020, une seconde phase (PsGouv2) a été programmée sur la période 2022-2024 avec le défi de prendre en compte les nouveaux enjeux et de renforcer l’impact de l’action gouvernementale en matière de politiques sociales.

Ces enjeux portent essentiellement sur les problématiques de l’accès à l’emploi et l’autonomisation des jeunes et des femmes, sans oublier la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord de la Côte d’Ivoire.