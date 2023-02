Le M23 s’empare d’une nouvelle cité de la RDC, à la veille du retrait de ses combattants, ordonné par la CEAC

Les rebelles du mouvement «M23» se sont emparés dimanche de la cité minière de Rubaya dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), alors que leur retrait ordonné par les Chefs d’Etat des pays membres de la Communauté des États d’Afrique Centrale (CEAC), doit prendre effet dès demain mardi 28 février 2023.

Rubaya est une cité stratégique où les minerais stannifères sont exploités en quantité industrielle dans l’Est de la RDC. Son occupation «prouve que la motivation des agresseurs est aussi économique. Après la prise de Bunagana, l’ennemi se renforce un peu plus», a déclaré le député national, Juvenal Munubo, insistant sur l’urgence «de tout mettre en œuvre pour extirper l’ennemi du territoire national».

Lors de son sommet le 17 février dernier, la CEAC a adopté un calendrier qui prévoyait un «retrait de tous les groupes armés» de l’Est de la RDC d’ici le 30 mars.

Elle s’est de nouveau réunie samedi dernier pour réitérer cet appel au retrait des groupes armés, et a convié les autorités de la RDC et du Rwanda qui soutient le M23, à «privilégier les voies pacifiques pour résoudre leur différend» attisé par les agissements et provocations du mouvement de la rébellion.