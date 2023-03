La sous-secrétaire d’Etat américaine, Bonnie Jenkins entame ce mardi une visite de 72 heures au Bénin

La sous-secrétaire d’Etat américaine en charge de la maîtrise des armements et de la sécurité internationale, Bonnie Jenkins est attendue ce mardi 7 mars à Cotonou, pour une visite de 72 heures au Bénin.

En provenance de l’Algérie, la première étape de sa mini-tournée africaine, Jenkins s’entretiendra à Cotonou notamment avec de hauts responsables militaires béninois sur des questions d’ordre sécuritaire.

Bonnie Jenkins rencontrera de «hauts responsables gouvernementaux et militaires pour discuter de l’expansion de l’aide à la professionnalisation et au renforcement des capacités des forces militaires et de sécurité du Bénin dans le but de promouvoir la sécurité et la stabilité nationale et régionale», indique un communiqué du département d’Etat américain.

La diplomate «recevra également un compte rendu sur le soutien des Etats Unis à la protection des stocks d’armes conventionnelles et présentera l’engagement pris conjointement par les Etats-Unis et le Bénin afin d’accroître le rôle des femmes dans tous les aspects de la consolidation de la paix par le biais des initiatives internationales en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité», ajoute la même source.

En Algérie, la sous-secrétaire d’Etat a été reçue en audience par le président, Abdelmadjid Tebboune en présence du chef de cabinet à la Présidence, Abdelaziz Khellaf et du Conseiller auprès du Président de la République chargé des affaires en lien avec la défense et la sécurité, Boumediene Benattou. La question de la coopération bilatérale en matière de sécurité a été l’un des sujets abordés par les deux parties.