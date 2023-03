Un forum d’investissement Chine-Niger prévu prochainement à Niamey

L’ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger, Jiang Feng, a annoncé ce lundi 6 mars, la tenue prochaine d’un forum d’investissement Chine-Niger à Niamey, la capitale nigérienne.

Le diplomate chinois a fait part de ce projet au sortir d’une audience avec le Président nigérien, Mohamed Bazoum. Pékin et Niamey militent pour le renforcement de «la coopération d’investissement. Au mois d’avril prochain, «une délégation de plus de 40 hommes d’affaires chinois vont visiter le Niger, et nous allons organiser un forum d’investissement Chine-Niger à Niamey», a-t-il précisé.

D’autres projets ont été rappelés par l’ambassadeur citant notamment le cas de la rénovation du stade général Seyni Kountché, pour laquelle, selon Jiang Feng, Pékin «va engager une équipe d’experts chinois dans ce mois pour faire le travail d’évaluation» afin d’accélérer l’avancement dudit projet.

D’après le diplomate chinois, le président Mohamed Bazoum «attache une grande importance à la rénovation de ce stade, c’est son souci permanent».

Rappelons qu’en septembre dernier, l’ambassadeur chinois avait déclaré que ce projet de rénovation figurait désormais dans les 9 programmes de la coopération sino-Africaine initiés par le Président chinois.

Les relations bilatérales entre le Niger et la Chine datent de plusieurs années et touchent plusieurs domaines. La Chine serait le premier investisseur au Niger, selon Jiang Feng Pékin et Niamey entendent renforcer davantage leurs relations de coopération et d’amitié.