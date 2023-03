Le Mali s’apprête à relancer son trafic ferroviaire interrompu en 2018

Le gouvernement malien qui entend relancer le trafic ferroviaire, à l’arrêt depuis 2018 sur le territoire national, a entamé ce jeudi 9 mars, une mission d’information et de sensibilisation à la gare ferroviaire de Bamako, la capitale.

Il est question, pour le ministère des Transports et des Infrastructures, responsable de cette mission de sensibilisation, d’informer les populations locales et les autorités sur l’importance du transport ferroviaire pour le développement économique et social, ainsi que sur les mesures prises pour assurer la sécurité des voyageurs et des marchandises.

Une délégation conduite par le ministre des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko, devait aussi faire le trajet Bamako-Kayes, jeudi à bord de la locomotive CC 2207, toujours pour sensibiliser les populations au niveau de chaque gare de la voie ferrée du pays.

Le gouvernement de transition au Mali a fait de la relance du secteur des transports une priorité, étant donné que le développement économique et social du pays dépend aussi de la mobilité garantie des personnes et des marchandises. Bamako est soutenu par des partenaires internationaux dans ce projet.