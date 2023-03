Le 2ème Sommet Royaume Uni-Afrique sur l’investissement annoncé pour avril 2023 

Le Gouvernement britannique a annoncé ce jeudi 9 mars, que la deuxième édition du Sommet Royaume-Uni-Afrique sur l’investissement se tiendra les 23 et 24 avril 2023 à Londres.

Quelques 24 chefs d’État et de Gouvernement africains ainsi que des chefs d’entreprise britanniques et africains sont attendus à cette rencontre destinée à «renforcer les partenariats entre le Royaume-Uni et l’Afrique afin de créer des emplois et de la croissance, en soutenant les talents britanniques et africains dans des secteurs tels que la finance et la technologie, et en encourageant les femmes entrepreneurs», indique un communiqué du ministère britannique des Affaires étrangères.

La première édition de ce sommet s’est tenue en 2020 et avait abouti à des promesses de plus de 6,5 milliards de livres sterling de transactions entre l’Afrique et les Britanniques, ainsi que 8,9 milliards de livres sterling d’engagements en matière d’investissement britanniques sur le continent noir.

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak s’est dit convaincu que le sommet d’avril 2023 «nous permettra d’exploiter le potentiel de nos relations avec l’Afrique et de développer nos économies de concert, les rendant ainsi plus fortes, plus résistantes et plus innovantes».