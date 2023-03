Guinée: Un juge renvoie le procès de trois ex-ministres

Un juge de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), a renvoyé ce mercredi, les procès d’un ex-Premier ministre et de deux ministres sous le mandat du président déchu Alpha Condé, en raison de leur absence.

Ibrahima Kassory Fofana, Premier ministre de mai 2018 jusqu’au coup d’Etat de septembre 2021, et les anciens ministres de la Défense, Mohamed Diané et de l’Environnement, Oye Guilavogui – membres du dernier Gouvernement Condé renversé à cette date – avaient été inculpés pour détournement présumé de fonds publics et écroués en avril 2022 à Conakry. Les trois hommes et leurs avocats ne se sont pas présentés ce mercredi à leur procès.

Le juge de la CRIEF a donc renvoyé le procès de Kassory Fofana et Diané au 20 mars et celui d’Oye Guilavogui au 22 mars. Dans une lettre ouverte, Kassory Fofana a dénoncé «une chasse aux sorcières ciblée et sélective», des vices de procédure et l’absence de preuves contre lui, informant qu’il ne se présenterait pas devant un juge, dans les conditions actuelles.

Le colonel Mamady Doumbouya, qui a renversé avec ses hommes l’ancien président Alpha Condé et s’est fait investir Président de la transition, a promis qu’il n’y aurait pas de «chasse aux sorcières», mais a fait de la lutte contre la corruption une de ses missions prioritaires.

Le chef de la junte s’est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de deux ans à partir de janvier 2023. L’opposition accuse la junte de confisquer le pouvoir et de faire taire toute voix discordante à coup d’arrestations et d’enquêtes judiciaires.

Le ministère guinéen de la Justice a exigé dimanche 12 mars 2023 des explications sur l’interpellation par des gendarmes de deux militants de la société civile, en dehors des procédures.