La cheffe de la Minusca salue le soutien du président centrafricain Touadera

La Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU et Cheffe de la Mission de l’ONU en Centrafrique (Minusca), Valentine Rugwabiza a adressé mercredi sur Twitter, un message au président centrafricain, Faustin-Archange Touadera, dans lequel elle se félicite du soutien dont elle-même et son institution bénéficient de sa part.

«Je vous suis particulièrement reconnaissante du soutien constant que vous ne manquez pas de m’apporter personnellement, et à la Minusma dans la mise en œuvre de son mandat d’appui et d’accompagnement pour une paix durable en RCA» (République centrafricaine), a écrit Rugwabiza.

Pour sa part, elle a déjà réitéré à plusieurs reprises, que la Minusca ne ménagera aucun effort pour continuer à soutenir la RCA en vue de créer un environnement propice à la paix dans l’ensemble du pays.

La cheffe de la Minusca, de nationalité rwandaise, avait pris ses fonctions le 17 avril 2022 en RCA, en remplaçant le Sénégalais, Mankeur Ndiaye.

Son pays, le Rwanda entretient de bonnes relations avec la Centrafrique et est le premier contributeur de troupes à la Minusca, jusqu’aux postes les plus stratégiques d’ailleurs. Plus que cela, un contingent de l’armée rwandaise est présent en Centrafrique dans le cadre d’un accord bilatéral.