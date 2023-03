Le FMI et la Côte d’Ivoire concluent un accord sur le programme de réforme économique

Les autorités de Côte d’Ivoire et les services du Fonds monétaire international (FMI) sont parvenus à la conclusion d’un accord sur le programme de réforme économique des autorités qui pourrait être soutenu par un accord financier du FMI, a annoncé ce mercredi 15 mars, l’institution financière.

Cette convention est le résultat de la visite de travail à Abidjan d’une mission du FMI, effectuée du 1er au 14 mars et dirigée par Olaf Unteroberdoerster, en vue de discuter du soutien financier potentiel du FMI au programme de politiques et de réformes économiques des autorités, en cours en Côte d’Ivoire.

«Les discussions sur un nouvel accord financier mixte dans le cadre de la facilité élargie de crédit (FEC) et du mécanisme élargi de crédit (MEDC) du FMI pour soutenir le programme économique des autorités ont été très productives et j’ai le plaisir d’annoncer qu’un accord a été atteint sur tous les objectifs de politiques publiques et les mesures de réforme», a affirmé Unteroberdoerster dans une déclaration faite à l’issue du séjour dans ce pays ouest-africain.

«Nous prévoyons, a-t-il poursuivi, de finaliser dans les prochains jours un accord au niveau des services, y compris sur le niveau d’accès aux ressources du Fonds d’au moins 300 % de la quote-part (équivalant à environ 2,6 milliards de dollars américains). L’accord au niveau des services sera ensuite soumis à l’approbation finale du conseil d’administration du FMI».

La mission souligne que l’économie ivoirienne a été durement touchée par le triple choc de la pandémie de Covid-19, du resserrement financier mondial et des retombées négatives de la guerre de la Russie en Ukraine.

Elle rappelle qu’Abidjan a demandé l’aide du Fonds dans le cadre d’un accord mixte FEC/MEDC pour son programme économique qui vise à préserver la viabilité des finances publiques et de la dette publique du pays et à ancrer le Plan national de développement (PND) 2021-25 dans des priorités structurelles clés.

L’objectif poursuivi par les autorités ivoiriennes est de promouvoir une croissance plus inclusive menée par le secteur privé et de faciliter la transition de la Côte d’Ivoire vers un pays à revenu intermédiaire.