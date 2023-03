Le Niger et la France signent un accord portant sur l’appui à la protection civile nigérienne

Niamey et Paris ont paraphé, mardi, un protocole d’accord portant sur la mise en œuvre du Projet d’appui à la protection civile nigérienne pour un montant de 15 millions d’euros, selon les informations relayées mercredi par l’Agence de presse nigérienne, citant un communiqué de presse conjoint du gouvernement du Niger et de l’ambassade de France à Niamey.

Le protocole d’accord a été signé par Mamoudou Djibo, ministre nigérien de l’Enseignement supérieur et de la recherche, et Jérémie Pellet, Directeur général d’Expertise France, en présence du ministre nigérien de l’Intérieur, Hamadou Adamou Souley, de celui des Finances, Ahmat jidoud, de l’Ambassadeur de France au Niger, Sylvain Itté, et de la directrice de l’Agence Française de Développement (AFD) de Niamey, Cynthia Mela.

Dénommé «Kariya», le projet est financé par l’AFD au travers d’une subvention à la République du Niger dans le cadre de l’Initiative MINKA Sahel.

Il bénéficie d’une expertise technique financée par la Direction de Coopération de Sécurité et de Défense (DCSD) du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères français (MEAE).

Sur son compte Twitter, l’ambassade de France au Niger a fait savoir que le projet Kariya «va permettre la construction de 3 casernes de pompiers et de 11 centres de secours équipés (ambulances, véhicules de liaison, véhicules incendie, etc.) dans les régions (Maradi, Niamey et Zinder).

Il devra aussi améliorer l’accès aux numéros d’urgence, réduire les temps d’intervention des services d’incendie et de secours, ainsi que sensibiliser et former les populations aux gestes qui sauvent.

Toujours d’après l’ambassade, l’Expertise France va travailler avec la Direction générale de la Protection civile à l’intensification de son maillage territorial et à la modernisation de ses capacités de gestion des alertes et d’intervention, par la formation et la fourniture d’équipements adaptés.