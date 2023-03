Les prix alimentaires ont quadruplé au Malawi, depuis le passage du cyclone Freddy

Les prix des aliments au Malawi ont quadruplé dans certaines régions du pays ravagées par le cyclone Freddy, aggravant les pénuries, alors que près de quatre millions de personnes étaient déjà en insécurité alimentaire. Une nouvelle alerte émise ce 22 mars par le Programme alimentaire mondial (PAM).

Par rapport à la même période l’an dernier, «le prix du maïs, l’aliment de base du pays, a atteint des niveaux record, avec une augmentation de 300 à 400%, un peu plus d’une semaine après le passage du cyclone», a précisé dans un communiqué l’agence de l’ONU.

Le Malawi est désormais confronté à «une aggravation des niveaux d’insécurité alimentaire alors que les familles luttaient déjà pour satisfaire leurs besoins», ajoute le PAM.

Le cyclone meurtrier Freddy a laissé dans son sillage plus d’un demi-million de personnes sans foyer au Malawi, selon l’ONU. «Près de 508.250 personnes ont été déplacées et au moins 499 tuées» au Malawi, a souligné l’Organisation internationale pour les migrations (IOM) dans un communiqué. Le cyclone ayant eu «un effet dévastateur sur (…) près de la moitié du pays» d’une population d’environ 20 millions d’habitants.

Au moins 1.300 personnes ont été blessées et plus de 400 sont encore portées disparues. Des opérations de recherches et de sauvetage continuent et plus de 500 centres d’hébergement d’urgence ont été ouverts.

«Les personnes touchées ont un besoin urgent d’aide humanitaire, les besoins les plus immédiats», selon l’OIM, alors que la Malawi lutte depuis plus d’un an contre la pire épidémie de choléra que le pays ait connue, et qui a déjà fait plus de 1.700 morts. Le président du Malawi Lazarus Chakwera a réitéré son appel à l’aide récemment, affirmant que «les besoins sont énormes».