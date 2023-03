Sahel : Le Niger signale la persistance de la spirale terroriste dans la zone des trois frontières 

Le Gouvernement nigérien a fait état ce jeudi 23 mars, de «la persistance d’attaques terroristes dans la zone des trois frontières et d’autres actes criminels visant surtout la population civile» ces deux dernières années, lit-on dans un communiqué à l’issue de la réunion du Conseil des ministres nigérien le 23 mars 2023 à Niamey.

Concernant la sécurité des personnes et des biens, ajoute le document, «en dépit d’importants succès enregistrés par les FDS (Forces de défense et de sécurité) se traduisant par le retour des populations déplacées internes dans leurs localités d’origine, le contexte est marqué par la persistance d’attaques terroristes dans la zone des trois frontières et d’autres actes criminels visant surtout la population civile». La zone des trois frontières couvre le Niger, le Mali et le Burkina Faso.

Le texte officiel ne fournit pas pour autant des détails pratiques sur l’ampleur de la recrudescence de la violence dans cette zone des 3 frontières.

Cette précision de l’Etat nigérien intervient après son annonce en début de semaine de la neutralisation de plusieurs terroristes et la saisie de divers matériels dans cette zone frontalière.

Investi Président le 2 avril 2021, Mohamed Bazoum a promis de lutter «énergiquement contre l’insécurité à laquelle fait face le pays, notamment à cause des exactions des groupes terroristes qui opèrent dans l’extrême Sud-est et le Nord-ouest du pays». Le Niger est le plus vaste Etat de l’Afrique occidentale.

La zone frontalière du Burkina Faso, du Mali et du Niger, dite zone du «Liptako Gourma» fait face depuis 2012 à une concentration de menaces sécuritaires diversifiées. Il s’agit notamment des actes de violence de groupes radicaux, d’activités criminelles croissantes, du banditisme, de conflits communautaires.

Lutter contre l’insécurité fait partie des priorités du programme de société du Président Bazoum annoncé au début de son quinquennat actuel. Des engagements de gouvernance contenus dans le programme «Renaissance III» et traduits en 7 axes d’orientations stratégiques du Gouvernement dans sa Déclaration de politique générale.