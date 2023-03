Fin du 1er séminaire gouvernemental  2023 au Togo : Gnassingbé appelle à accélérer la mise en œuvre de la Feuille de route 2025

L’exécutif togolais et des experts ont pris part aux travaux du premier séminaire gouvernemental de l’année 2023 au Togo, tenu du 24 au 26 mars à Kpalimé dans la préfecture de Kloto, sous la présidence du chef de l’Etat, Faure Essozimna Gnassingbé, avec pour objectif, d’évaluer le niveau d’exécution des projets prioritaires de la Feuille de route (FdR) gouvernementale 2025 et leurs impacts.

Au dernier jour du séminaire, le président Faure Essozimna Gnassingbé a invité l’équipe gouvernementale à accélérer davantage la mise en œuvre de la Feuille de route. «Dans le contexte actuel de crises multiples dans le monde, nous devons agir sur les leviers qui dépendent de nous. Nous devons le faire et nous devons le faire vite», a-t-il déclaré devant les participants.

Il a insisté sur l’urgence de poursuivre la mobilisation collective en comptant principalement sur les ressources nationales et en accélérant les rythmes d’exécution, afin de répondre encore mieux aux besoins des populations.

Le communiqué final publié à l’issue du séminaire souligne que cette assise qui est intervenue dans une conjoncture internationale peu favorable, marquée par la persistance et la complexification des crises sécuritaire, financière, économique et sanitaire, a été l’occasion de relever la bonne dynamique de mise en œuvre des projets de la feuille de route.

Après le passage en revue des projets relevant des différents portefeuilles, il a été noté que des résultats encourageants sont enregistrés au titre des différents axes de la FdR, note le document.

Le communiqué relève aussi le fait qu’au regard de la globalisation, la mise en œuvre de la FdR du Togo restera, dans les années à venir, entre autres, tributaire des effets persistants et néfastes des différentes crises mondiales, avec des implications pour l’Etat, pour les entreprises, pour les travailleurs et pour les populations vulnérables.

Il est donc nécessaire, préconise la présidence, d’accélérer le rythme des actions engagées et faire encore plus preuve de solidarité et de dynamisme dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale.