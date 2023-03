UA : Le CPS défend le rôle joué par les femmes commerçantes dans l’éradication de la pauvreté

Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) appelle à soutenir les femmes commerçantes qui continuent à jouer «un rôle significatif» dans la transformation des communautés et l’éradication de la pauvreté, indique ce vendredi le CPS dans un communiqué, faisant le point de sa 1144e réunion publique tenue le 14 mars 2023.

Cette réunion consacrée aux femmes, à la paix et à la sécurité en Afrique, avait pour thème : «Intégrer le Programme Femmes, Paix et Sécurité dans la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), en mettant l’accent sur les femmes dans le commerce transfrontalier dans les situations de conflit et de post-conflit».

Le CPS a souligné la nécessité d’une plus grande volonté politique pour créer des conditions favorables permettant aux femmes de commercer sans entraves, en garantissant notamment l’égalité des sexes dans le commerce, en réduisant l’exclusion financière et en élaborant des mesures de protection appropriées pour les femmes commerçantes afin de faciliter le commerce intra-africain.

Réaffirmant le lien entre le commerce, le développement économique, la paix et la sécurité, l’organe de l’UA souligne la nécessité pour les Etats membres de mettre en place les cadres réglementaires et institutionnels nécessaires à une participation significative, inclusive et efficace des femmes à la mise en œuvre de la ZLECAf en vue de l’intégration continentale et de la réalisation d’une croissance économique.

Le CPS encourage les Etats membres et les Communautés économiques régionales et les Mécanismes régionaux (CER/MR) à redoubler d’efforts pour faciliter l’accès des femmes commerçantes transfrontalières aux dispositifs de soutien, y compris l’accès au capital de démarrage et aux filets de sécurité, en vue d’une transition éventuelle vers l’économie formelle pour bénéficier de la ZLECAF.

Il reconnait aussi le potentiel des femmes commerçantes transfrontalières à utiliser leurs réseaux pour contribuer à la consolidation de la paix transfrontalière.

Enfin, le Conseil a sais cette occasion pour encourager les Etats membres qui ne l’ont pas encore fait à signer, à ratifier et à pleinement s’approprier de tous les instruments de l’UA et des instruments internationaux relatifs aux femmes, à la paix et à la sécurité.