Sénégal: Sonko toujours en course pour la présidentielle de 2024 malgré sa condamnation à 2 mois de prison avec sursis

Un tribunal sénégalais a condamné ce jeudi 30 mars, l’opposant Ousmane Sonko à deux mois de prison avec sursis pour diffamation à l’encontre d’un ministre, une peine qui n’annule pas son éligibilité pour la présidentielle de 2024, selon ses avocats.

Outre les deux mois de prison assortis du sursis, le tribunal a condamné Sonko, absent à l’audience, à verser 200 millions de francs CFA (300.000 euros) de dommages et intérêts au ministre. Il l’a relaxé des délits d’injures et de faux et ne lui a pas infligé d’amende. «Avec deux mois avec sursis, Sonko reste éligible», ont déclaré deux de ses avocats, Mes Bamba Cissé et Cheikh Khoureyssi Ba.

«Le parquet et mes avocats ont fait appel» du jugement, a déclaré le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Le sort de Sonko est aussi suspendu à une autre procédure dans laquelle il est mis en cause pour des faits présumés de viols, qu’il conteste.

Sonko, 48 ans, arrivé troisième de la présidentielle en 2019, crie à l’instrumentalisation de la justice par le pouvoir, qui chercherait à l’éliminer politiquement et à dégager la voie pour son rival, le président sortant Macky Sall, même si ce dernier n’a pas encore officialisé sa candidature pour un troisième mandat consécutif.