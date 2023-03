Le Niger et la Banque mondiale satisfaits du portefeuille-pays de l’institution estimé à 4,67 milliards de dollars

Le président du Groupe de la Banque mondiale, l’Américain David Malpass achève ce 31 mars une visite de 48h au Niger, où il a rencontré jeudi, le Président Mohamed Bazoum avec qui il a fait le tour d’horizon des récentes réalisations de la Banque dans le pays, et les moyens d’approfondir leur partenariat.

Le patron de la BM, Malpass a félicité le Niger pour sa résilience face à l’instabilité régionale sur le plan sécuritaire, indique la Présidence nigérienne, saluant le soutien du Groupe de la Banque mondiale au Niger, au titre de «l’Allocation pour la prévention et la résilience».

Les deux dirigeants ont discuté de la démographie du Niger et de l’augmentation rapide de ses besoins en éducation, en particulier pour les filles ou encore de l’importance du commerce international, de la facilitation des échanges et du financement du commerce.

Le portefeuille de la Banque mondiale au Niger est actuellement en croissance, et est estimé à 4,67 milliards de dollars en 2023.

Durant la journée du jeudi 30 mars, Malpass a visité les installations de la Centrale électrique de Gorou Banda (financée par la Banque mondiale), et s’est aussi rendu à l’Ecole de formation des enseignants de Niamey.