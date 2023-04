Togo-Régionales et législatives 2023 : La date du recensement électoral est fixée du 29 avril au 3 juin

Le Conseil des ministres togolais réuni ce mercredi 5 avril à Lomé, a acté via un décret la période retenue pour le recensement électoral, en prélude à la tenue des premières élections régionales et législatives 2023 au Togo.

Le recensement électoral a été programmé sur la période du 29 avril au 3 juin 2023 suivant un calendrier établi par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), a annoncé le Conseil des ministres.

«Conformément aux textes en vigueur, la date d’ouverture et de clôture de la période d’établissement des listes électorales est fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition de la CENI», a rappelé l’exécutif togolais.

«En vue des prochaines élections régionales et législatives, et faisant suite à une des recommandations issues des CNAP (Concertations nationales entre acteurs politiques entre 2020 et 2021), il s’est avéré nécessaire d’opérer un nouveau recensement électoral. C’est dans ce cadre que ce décret est adopté pour ouvrir la période de recensement électoral», a détaillé le Gouvernement togolais pour clarifier les bases juridiques de son décret.

Officiellement, aucune date n’a encore été avancée pour la tenue des législatives et des premières élections régionales au Togo en 2023. Ces régionales sont censées compléter et achever le processus de décentralisation de l’ère démocratique ouvert au Togo à travers la tenue des élections municipales le 30 juin 2019.