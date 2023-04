Togo-Sécurité : Prorogation de l’état d’urgence dans les Savanes du Togo

Le Parlement togolais a voté à l’unanimité ce 6 avril, une prorogation de 12 mois de l’état d’urgence sécuritaire dans les Savanes (Nord-Togo) en proie à des attaques terroristes cycliques depuis novembre 2021, un phénomène qui demeure permanent selon les autorités togolaises.

L’état d’urgence est défini dans le droit togolais comme étant «un régime d’exception qui justifie la prise de mesures exceptionnelles pour faire face à un danger grave, des circonstances périlleuses, imprévisibles sur un territoire donné, pour une durée bien déterminée».

Le 13 juin 2022, Faure Gnassingbé, avait décrété l’état d’urgence sécuritaire dans les Savanes. Il sera prorogé de 6 mois en septembre 2022. Une prorogation qui a pris fin officiellement le 12 mars 2023.

«La loi que vous venez d’adopter permettra au Gouvernement de prendre les mesures indispensables visant à mettre hors d’état de nuire ces groupes armés terroristes qui mènent aujourd’hui une guerre asymétrique et de protéger les populations concernées ainsi que leurs biens», a salué le général Yark (ministre de la Sécurité) devant les députés togolais.

« L’état d’urgence sécuritaire prorogé de 6 mois a expiré le 12 mars 2023 à minuit, alors que la situation demeure préoccupante au regard de la persistance de nouvelles tentatives pour la plupart vaillamment repoussées par nos forces de Défense et de Sécurité.

Par ce vote, vous venez de donner au gouvernement, un instrument juridique, en l’autorisant de proroger l’état d’urgence sécuritaire, afin de maintenir la vigilance des populations, mettre les forces de Défense et de Sécurité dans les meilleures dispositions et d’adapter la lutte suivant l’évolution de la situation», a encore expliqué le ministre Yark.