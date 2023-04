Fin des forces régionales en Ethiopie: La région d’Amhara ne décolère pas

La région éthiopienne d’Amhara était encore sous tension ce dimanche 9 avril 2023 à cause de la récente décision du Gouvernement fédéral de dissoudre les forces spéciales régionales et les intégrer à l’armée nationale.

Plusieurs témoins ont rapporté des coups de feu et des manifestations dans des villes de la région d’Amhara, voisine de la région du Tigré, dans le nord de l’Ethiopie. Dans la foule, civils et miliciens régionaux s’offusquent de la nouvelle loi d’Addis-Ababa qui, selon eux, ôterait toute autonomie à leur région et la rendrait vulnérable et entièrement dépendante du pouvoir central incarné par le Premier ministre, Abiy Ahmed.

Le projet gouvernemental révélé le 06 avril dernier voudrait intégrer toutes les forces spéciales régionales dans l’armée nationale ou la Police. Addis-Abeba est convaincue que sa décision qui s’applique à toutes les dix régions va «dans l’intérêt du pays», et que les agitations dans l’Amhara sont nourries par une «mauvaise compréhension» du texte.