Sénégal/Présidentielle  2024 : Les femmes de la coalition au pouvoir incitent Macky Sall à briguer un 3è mandat

Le débat autour de la présidentielle du 25 févier 2024 se précise. Ce dimanche 9 avril, le BBY (Mouvement national des femmes de Benno Bokk Yaakaar) a annoncé l’imminence d’une «résolution visant à susciter et soutenir la candidature du Président Macky Sall» au prochain scrutin présidentiel.

«Nous allons rédiger une résolution pour réclamer la candidature du Président de la République, Macky Sall», a promis Mme Ndèye Marième Badiane, présidente du Mouvement national des femmes de Benno Bokk Yaakaar. Ce Mouvement veut ratisser large en vulgarisant sa prochaine «résolution» dans les 46 Départements du Sénégal où est enracinée depuis longtemps, une culture de l’alternance politique.

Ce Mouvement compte en outre lancer «une série d’activités pour sensibiliser les femmes et les jeunes sur les enjeux et la justesse de la candidature de Sall en 2024, en mettant en avant toutes ses réalisations» depuis son arrivée au pouvoir en 2012.

Ces soutiens de Macky Sall mettent en exergue des chantiers ouverts, réalisés ou en cours de concrétisation dans plusieurs secteurs de la vie socio-économique au Sénégal depuis une décennie. Notamment le «Train express régional entre Dakar et Diamniadio, le Bus Rapid Transit». Ou encore le «Programme d’urgence de développement communautaire, le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, la Délégation à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes», etc.

Le débat autour de la légalité d’un éventuel 3è mandat de Macky Sall a été relancé par une récente interview accordée par le concerné au confrère français «L’Express».

Sans déclarer sa candidature, M. Sall soutient dans cette interview que la Constitution l’autorise à être candidat en 2024. Une perspective que rejettent en bloc ses opposants. Au premier semestre 2021, des manifestations contre une éventuelle candidature du président sortant ont provoqué une dizaine de morts à Dakar et en province, au terme de violences urbaines.