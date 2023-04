La date des élections municipales et régionales en Côte d’Ivoire fixée au 2 septembre 2023

Les prochaines élections municipales et régionales en Côte d’Ivoire se tiendront le samedi 2 septembre 2023, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, dans un communiqué publié mercredi à Abidjan à l’issue d’un Conseil des ministres.

«Le Conseil a adopté un décret portant convocation des collèges électoraux pour les élections des Conseillers régionaux et des Conseillers municipaux en 2023», a-t-il déclaré.

Conformément à la législation électorale nationale, et sur proposition de la Commission Electorale Indépendante (CEI), a-t-il poursuivi, ce décret convoque les collèges électoraux à la date du samedi 02 septembre 2023, en vue des élections des Conseillers régionaux et des Conseillers municipaux. Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h.

Ces élections, prévues initialement pour octobre 2023, se tiendront plus tôt que prévu, en raison de l’organisation, par la Côte d’Ivoire, de la Coupe d’Afrique des nations, du 13 janvier au 11 février 2024.