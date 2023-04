Kenya Airways s’engage à améliorer et à accélérer la connectivité entre l’Afrique et la Chine

Fleuron de l’aviation civile kenyane, la Compagnie aérienne «Kenya Airways» (KQ) a renouvelé ce jeudi 27 avril, son «accord interligne» avec la «China Southern Airlines» (CZ) afin d’améliorer la connectivité entre une bonne partie de l’Afrique et de grandes agglomérations chinoises.

Après la douloureuse parenthèse de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la prorogation de cette entente commerciale ciblera le «rétablissement de la connectivité pour les passagers des deux compagnies vers les réseaux respectifs des transporteurs via la capitale kenyane Nairobi et les villes chinoises de Guangzhou et Shanghai», précisent les deux partenaires.

Cet accord gagnant-gagnant met à titre d’exemple, de précieuses correspondances africaines à portée de main des clients de la China Southern Airlines via Nairobi. A l’image de villes comme Dar Es Salam, Entebbe, Kigali, Kinshasa, Bujumbura, Johannesburg, Le Cap, Douala, Maurice.

En retour, l’opérateur chinois CZ s’engage à améliorer la connectivité des passagers de KQ vers des cités-clés de la Chine et d’Asie et d’Océanie, comme Shanghai, Hangzhou, Ningbo, Nanjing, Qingdao, Jinan, Tianjin ou encore Bangkok, Hanoï, Kuala Lumpur, Penang, Manille, Séoul, Singapour, Tokyo, Sydney, Melbourne et Auckland.

Kenya Airways est classée parmi les compagnies les plus performantes en Afrique orientale et au-delà.