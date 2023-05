Renforcement des liens entre le Rwanda et la République de Djibouti

Le Président rwandais Paul Kagame a rencontré ce 10 mai une délégation de la République de Djibouti conduite par Mahmoudi Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères, qui a apporté un message du Président Ismail Omar Guelleh.

Ils ont discuté de la situation sécuritaire dans la Corne de l’Afrique ainsi que de l’avancement de la coopération bilatérale dans des domaines d’intérêt mutuel, en mettant l’accent sur le commerce. Cette rencontre fait suite à la première réunion de la Commission ministérielle mixte entre Djibouti et le Rwanda qui a eu lieu plus tôt dans la journée.

Mahmoud Ali Youssouf, et son homologue rwandais, Vincent Biruta, se sont également entretenus. Ils se sont engagés à renforcer la coopération pragmatique entre les deux pays. Les deux délégations se sont engagées à faire davantage pour favoriser les échanges commerciaux entre les deux pays.

La coopération actuelle porte sur plusieurs domaines, notamment l’éducation, le commerce, les TIC, la migration et les affaires multilatérales. Situé dans la Corne de l’Afrique, Djibouti occupe une position géostratégique à proximité des voies maritimes les plus fréquentées du monde, contrôlant l’accès à la mer Rouge et à l’océan Indien. En 2016, Djibouti a reçu les titres de propriété d’un terrain situé près de la Zone économique spéciale de Kigali.

Avant cela, le Rwanda s’est également vu offrir en 2013 un terrain de 20 hectares dans le port de Djibouti que le Rwanda prévoit de développer et d’exploiter en tant que base stratégique pour ses importations et ses exportations.