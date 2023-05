Togo/Législatives et régionales 2023: La CENI reporte sine die l’enrôlement d’électeurs dans les Zones 2 & 3

En prélude aux élections législatives et régionales 2023 annoncées au Togo, la CENI (Commission électorale nationale indépendante) devait poursuivre à partir de ce 13 mai dans la Zone 2 le recensement électoral national enclenché le 29 avril dernier dans la Zone 1. Cette opération a été repoussée sine die, selon un laconique communiqué de la CENI.

«Les nouvelles dates du recensement dans les Zones 2 et 3 seront communiquées ultérieurement», a détaillé l’institution présidée par Yago Dabre. La CENI a à cette occasion «présenté ses excuses aux populations et aux agents électoraux» pour ce report non programmé sur le calendrier initial du recensement.

Initialement, la CENI avait prévu de tenir respectivement du 13 au 20 mai dans la Zone 2 et du 27 mai au 03 juin dans la Zone 3 le recensement électoral. L’opération du recensement dans la Zone 1 s’est déroulée du 29 avril au 08 mai dernier. Elle a couvert un bassin démographique important. Plusieurs organisations de la Société civile et partis d’opposition ont dénoncé les multiples dysfonctionnements qui ont caractérisé cette opération d’enrôlement dans la Zone 1. Et ont formulé divers plaidoyers pour une nouvelle prorogation du recensement dans la Zone 1.

Aucune date officielle n’a encore été avancée pour la tenue des législatives et des régionales 2023.