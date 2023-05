Transition écologique au Maghreb: Le Fonds mondial pour la Nature propose des actions holistiques sur la période 2023-2027

Le bureau du WWF (Fonds mondial pour la Nature) pour l’Afrique du Nord basé à Tunis (Tunisie) a livré ce 11 mai, à la faveur d’un atelier technique, les grands contours de son «Plan stratégique pour la période 2023-2027» en matière de transition écologique au Maghreb. Un plan qui promeut prioritairement une «gestion intégrée et durable des ressources en eau et la restauration des écosystèmes forestiers dans la région», renseigne le WWF.

Il s’agira tout particulièrement de «mettre sur les rails une gestion intégrée durable des principaux écosystèmes d’eau douce et de leurs bassins versants afin de favoriser le développement d’écosystèmes plus résistants au climat, et de contribuer à assurer le bien-être et des moyens de subsistance pour les populations», a précisé Jamel Jrijer, Directeur du Bureau du WWF en Afrique du Nord.

Dans son «Plan stratégique 2023-2027», le WWF a concocté pour les écosystèmes marins et côtiers de la région des actions concrètes ciblant des «écosystèmes écologiquement restaurés et résilients au changement climatique» pour offrir un habitat vital aux principales espèces marines et soutenir l’économie bleue du Maghreb.

Dans le même sens, en matière d’écosystème forestier toujours au Maghreb, le WWF projette de parvenir d’ici 2030 à «zéro déforestation et de faire bénéficier à un million d’hectares d’écosystèmes forestiers critiques et dégradés» une restauration.