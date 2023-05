La Somalie et le Kenya entament la réouverture de leurs frontières 

La Somalie et le Kenya sont parvenus ce lundi à un accord portant sur la réouverture de leurs frontières communes restées fermées depuis plus d’une décennie pour des raisons sécuritaires.

«Nous examinons la possibilité de rouvrir la frontière et nous avons décidé que la frontière entre la Somalie et le Kenya sera rouverte de manière progressive au cours des 90 prochains jours via trois postes-frontières», a déclaré le ministre kenyan de l’Intérieur, Kithure Kindiki, lors d’une conférence de presse conjointe à Nairobi.

Il s’exprimait à l’issue d’une réunion des délégations ministérielles des deux pays sur les questions de coopération en matière de sécurité, de commerce et de circulation des personnes.

Le Kenya et la Somalie partagent une frontière longue de 700 kilomètres qui avait été officiellement fermée par Nairobi en octobre 2011 pour tenter d’endiguer les attaques des islamistes radicaux somaliens Shebab sur le sol kenyan. Ces terroristes sont principalement actifs en Somalie où ils revendiquent des centaines d’attentats meurtriers.