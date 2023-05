La BAD organise ce lundi un Dialogue politique sur la coopération Asie-Afrique dans le domaine du gaz naturel

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), à travers son Bureau de représentation extérieure pour l’Asie (PEXT), et le Centre africain de gestion et d’investissement des ressources naturelles (ECNR) co-organise ce lundi 15 mai, un dialogue politique relatif à une nouvelle vision de la coopération Asie-Afrique dans le domaine du gaz naturel.

La réunion, qui se tient en ligne, tourne autour du thème : «Une nouvelle vision pour l’Afrique : coopération Asie-Afrique sur le gaz naturel», précise la BAD dans un communiqué.

Selon cette institution financière, l’objectif de cet évènement est de sensibiliser les publics d’Afrique et d’Asie sur le potentiel et les avantages du développement du gaz naturel en Afrique et à créer une plateforme de partage d’informations et de dialogue entre la banque, les universitaires asiatiques, le secteur privé et les décideurs politiques, sur le développement du gaz naturel.

Il s’agit aussi, poursuit le communiqué, d’encourager les investissements dans les infrastructures pour permettre un usage domestique du gaz naturel.

La BAD souligne que la part de l’Afrique sur le marché mondial du gaz naturel a considérablement augmenté, en termes de production et de demande. Elle prévoit qu’au cours des vingt prochaines années, le continent devrait devenir un producteur, un consommateur et un exportateur majeur de gaz naturel.

Pour ce qui est de l’Asie, l’un des principaux importateurs et consommateurs de gaz naturel, il est indiqué que de nombreux pays de la région ont été fortement affectés par les perturbations du marché causées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Qu’à cela ne tienne, le Groupe de la BAD estime que la coopération entre l’Asie et l’Afrique dans le secteur du gaz naturel peut s’avérer mutuellement bénéfique et des plus complémentaires.

Les participants à ce Dialogue politique se pencheront sur l’industrie du gaz naturel en Afrique et le rôle capital de la coopération Asie-Afrique pour débloquer la chaîne d’approvisionnement nationale et mondiale en gaz naturel, conclue la même source.