Ghana-Présidentielle de 2024 : Le NDC en ordre d’union après la désignation de son candidat

Principal parti d’opposition au Ghana depuis l’avènement du multipartisme et du début des alternances démocratiques en l’an 2000, le National Democratic Congress (NDC) prône l’union entre toutes ses instances dirigeantes.

Ce mardi 16 mai, John D. Mahama, candidat du NDC désigné le 13 mai 2023 pour la présidentielle de décembre 2024, a salué dans un tweet, la posture de rassemblement de ses principaux rivaux lors de la course des primaires au sein du NDC.

«Kwabena Duffour et Kojo Bonsu m’ont appelé pour me féliciter pour mes 98,9% de voix engrangées lors des primaires dans notre parti. Cette page des primaires est tournée», a déclaré l’ex-Président du Ghana, soulignant que «nous avons dorénavant besoin d’une solide entente en interne pour bâtir un autre Ghana dès 2024».

Ex-Chef de l’exécutif du Ghana entre 2012 et 2016 en héritant du fauteuil présidentiel comme Vice-Président après le brusque décès de John Atta Mills en juillet 2012, John Dramani Mahama a échoué en 2016 et en 2020 à battre dans les urnes son rival, Nana Akufo-Addo, candidat du New Patriotic Party (NPP).

Le Ghana jouit d’une solide stabilité institutionnelle depuis la tenue en 1992 de ses premières élections démocratiques remportées par le NDC du défunt John Jerry Rawlings.