Burkina Faso : Le gouvernement burkinabè donne son feu vert au Plan de soutien aux populations vulnérables

Le gouvernement burkinabè a adopté, mercredi en Conseil des ministres, un rapport relatif au Plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition (PRSPV) de l’année 2023.

Selon le communiqué publié à l’issue de la réunion, l’adoption de ce plan vise non seulement la mise en œuvre effective des actions projetées en vue de soulager les populations et d’améliorer leur capacité de résilience, mais aussi la mobilisation effective des ressources auprès des Partenaires techniques et financiers.

Les réponses urgentes prévues par ce Plan, concernent l’assistance alimentaire aux personnes vulnérables, aux personnes déplacées internes (PDI) et aux ménages hôtes, le soutien à la production végétale et animale, la prévention et la prise en charge des enfants de moins de 5 ans malnutris, des femmes enceintes et allaitantes malnutries y compris les PDI et le soutien à l’approvisionnement des populations en eau potable.

Le coût global du PRSPV 2023, est estimé à plus de 215 milliards de Francs CFA, financé par l’Etat burkinabè et les Partenaires techniques et financiers.

Les autorités burkinabè soutiennent que l’ambition du Plan est de soutenir les populations vulnérables à travers des actions harmonisées d’assistance alimentaire, de protection des moyens d’existence, de prévention et de prise en charge de la malnutrition.