Nigeria : Clôture à Abuja de la 1ère session ordinaire du Parlement de la CEDEAO

Les travaux de la première session ordinaire au titre de l’année 2023 du Parlement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont pris fin ce mardi 23 mai à Abuja, la capitale du Nigeria.

Les participants ont adopté le Rapport de la Première Session Extraordinaire de l’année 2023, les Rapports des Commissions permanentes, des Commissions mixtes et des Commissions ad hoc, en présence de Boukary Sani Malam Chaibou, 2ème Vice-président du Parlement communautaire.

«Je suis fier des résolutions adoptées sur les questions d’intérêt pour la Communauté après des délibérations, des débats et des engagements très approfondis et de haut niveau», a-t-il déclaré. Avant de demander aux parlementaires de la communauté de «rester engagés dans l’accomplissement de leur noble mission envers les populations de la sous-région de la CEDEAO».

Pour le 2ème vice-président du parlement de la CEDEAO, «l’intérêt suprême des citoyens de la Communauté doit toujours guider tous les processus de prise de décision, afin de s’assurer que ces décisions se traduisent par la croissance et le développement dans toutes les sphères de leur vie».

Avant la clôture de cette session, la plénière du Parlement a examiné et adopté deux rapports des Commissions mixtes et des résolutions donnant des avis favorables aux projets de directives que la Commission de la CEDEAO a soumis pour avis. Il s’agit des rapports de la Commission mixte des affaires politiques, paix, sécurité et MAEP sur la situation au Burkina, en Guinée, au Mali, et aussi sur l’évolution des évènements politiques au Sénégal.

Cette Commission a également examiné le niveau de préparation des élections en Guinée-Bissau, en Sierra Léone et au Libéria. Le Parlement de la CEDEAO est composé de 115 députés issus des Assemblées nationales des 15 pays membres.