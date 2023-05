L’Angola s’engage à préserver une paix durable dans la région des Grands Lacs

L’Angola a réitéré ce mardi 23 mai son engagement en faveur de la promotion de la démocratie, la bonne gouvernance, la défense des droits de l’Homme et la réalisation d’une paix et d’une sécurité durables dans la région de la Grande Des lacs.

S’exprimant lors d’une table ronde sur la « politique étrangère de la République d’Angola dans la région des Grands Lacs », la présidente de l’Assemblée nationale angolaise, Carolina Cerqueira a déclaré qu’il était nécessaire que chacun relève le défi de transformer la région des Grands Lacs en un espace de stabilité politique et sociale, de croissance et de développement partagés.

Elle a jugé crucial, par l’action diplomatique, de garantir la stabilité politique, économique, sociale et humanitaire « dans nos pays et dans la région ». Selon la présidente du Parlement angolais, pour atteindre ces objectifs communs, les États doivent faire preuve de solidarité en toutes circonstances.

« Malheureusement, notre région est encore, en quelque sorte, considérée comme la moins stable du continent, en raison des conflits plus émergents et d’autres latents qui surviennent entre certains États et groupes belligérants qui contribuent à la création de diverses contraintes et compromettent le développement de nos pays», a-t-elle souligné.

Par ailleurs, Jemma Nunu Kumba, présidente du Parlement du Soudan du Sud et présidente en exercice du Forum parlementaire de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs (FP-IGRGL) qui assistait à la table-ronde, a félicité les Angolais pour avoir atteint une paix durable et le leadership du Président João Lourenço, « après avoir traversé des moments difficiles ».