Côte d’Ivoire-Présidentielle : Bédié appelle «la CEI à plus de d’impartialité» suite auretrait de Gbagbo de la liste électorale

L’opposant Henri Konan Bédié, président du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a invité ce dimanche 28 mai, «les responsables de l’administration judiciaire et de la CEI à plus de sagesse et d’impartialité», appelant à «l’inscription» de l’ex-Président Laurent Gbagbo sur la liste électorale en prévision de la présidentielle.

«L’inscription de Monsieur le Président Laurent Gbagbo sur la liste électorale procède de notre volonté commune de bâtir une paix durable pour notre pays. C’est un impératif», a souligné Bédié, à l’occasion de la 15ème réunion du Bureau Politique du PDCI-RDA.

Selon l’ex-Président ivoirien Konan Bédié, cette volonté de la Commission Électorale Indépendante (CEI) qui a exclu Gbagbo de la nouvelle liste électorale provisoire, met en en mal la stabilité et le climat de paix qui planent sur la Côte d’Ivoire depuis les élections parlementaires.

Gbagbo reste sous le coup d’une condamnation à 20 ans de prison en Côte d’Ivoire pour le «braquage» de la Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) en 2011.

Malgré la grâce que lui a accordée le Président Alassane Ouattara l’an dernier dans cette affaire, il reste déchu de ses droits civiques et politiques.

Lors de la publication de la liste électorale à Abidjan la semaine écoulée, Sébastien Dano Djédjé, un cadre du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), la formation de Gbagbo, avait dénoncé une décision «injuste qui remet en cause la crédibilité de la CEI».

«On ne s’acharne pas sur Laurent Gbagbo. La CEI ne fait qu’exécuter ce que la loi dit», a répondu le président de la Commission, Kuibiert Coulibaly, allusion faite à la condamnation qui pèse sur cet ancien président.

Quelque huit millions d’électeurs sont appelés aux urnes le 2 septembre prochain pour renouveler les conseils municipaux et régionaux de la Côte d’Ivoire.