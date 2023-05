Le site officiel de la Présidence sénégalaise bloqué à  nouveau ce 28 mai

Le site web officiel de la Présidence de la République du Sénégal a été à nouveau, temporairement bloqué ce dimanche 28 mai après avoir été ciblé par une cyberattaque revendiquée par un groupe de pirates.

Inaccessible en début de journée, le site a été finalement remis en service en fin de matinée. La Présidence a été l’une des premières visées par l’attaque déclenchée vendredi dernier contre des dizaines de sites officiels au Sénégal.

Mais le compte @MysteriousTeamO se réclamant du groupe de pirates informatiques «Anonymous» a annoncé sur les réseaux sociaux une deuxième vague de ses attaques. Il s’agit de l’une des toutes premières attaques du genre au Sénégal.

L’attaque coïncide avec la caravane entreprise vendredi 26 mai dans le sud du pays par l’opposant Ousmane Sonko, engagé dans un bras de fer avec le pouvoir pour défendre son éligibilité à la présidentielle de 2024.

Sonko, candidat à la présidentielle de 2024 et menacé d’inéligibilité, a entrepris vendredi dernier un voyage politique vers Dakar. Un long convoi de voitures est parti de son domicile de Ziguinchor (sud) en direction de la capitale.

Lors de son parcours, le convoi a drainé des foules de jeunes supporteurs enthousiastes, et a été émaillé de heurts avec les forces de l’ordre et Sonko a été ramené de force à sa résidence à Dakar ce dimanche 28 mai et son convoi écourté.

«Il a été encadré et non forcé de rejoindre Dakar pour des raisons sécuritaires, la responsabilité de l’Etat était engagée», selon le ministre sénégalais de l’Intérieur A. Diome.

Le parquet de Kolda a confirmé la mort d’un homme de 37 ans, tué par balle lors de heurts entre des jeunes et les forces de l’ordre à l’occasion du passage du convoi de Sonko vendredi dernier dans cette localité. La mobilisation des partisans de Sonko a régulièrement donné lieu à des incidents et des troubles depuis 2021.