L’UA adopte une feuille de route pour la résolution du conflit soudanais

L’Union africaine (UA) a adopté la feuille de route pour le règlement du conflit au Soudan et faire taire les armes dans ce pays, a annoncé l’UA, ce dimanche 28 mai dans un communiqué.

La feuille de route met l’accent sur six éléments qui incluent la création d’un mécanisme de coordination pour assurer que tous les efforts réalisés par les acteurs régionaux et internationaux soient harmonisés et efficaces, la cessation immédiate, permanente, inclusive et générale des hostilités, ainsi qu’une réponse humanitaire efficace.

Selon la même source, cette feuille de route a été adoptée lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l’UA qui s’est tenue samedi 27 mai à Addis-Abeba, au niveau des Chefs d’Etat et de Gouvernement et qui portait principalement sur la situation au Soudan.

« Le Conseil, profondément inquiet, condamne fermement le conflit insensé et injustifié entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide (FSR, paramilitaires), qui a abouti à une situation humanitaire désastreuse sans précédent et au meurtre sans discrimination de civils innocents » dans le pays, souligne le communiqué.

Le Soudan est le théâtre depuis le 15 avril, de violents affrontements armés meurtriers entre les Forces armées soudanaises et les FSR dans la capitale Khartoum et dans d’autres régions.